Киев усилил мобилизацию в Харькове

"Они [жители Харькова] подтверждают, что мобилизацию усилили. Она была и раньше. Но сейчас им резервы надо усиливать, у них не хватает живой силы, пушечного мяса, и они, естественно, берут всех подряд. Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы", - сказал Ганчев.