Защита Трампа попросила перенести судебное разбирательство на 2026 год

Защита бывшего президента США Дональда Трампа попросила суд перенести процесс против политика по делу о штурме Капитолия, говорится в зарегистрированном в судебной базе обращении адвокатов. Разбирательство предлагается начать в 2026 году.

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С уважением просим суд внести этот процесс в календарь на апрель 2026 года, — сказано в заявлении.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что его нельзя судить до завершения президентских выборов в 2024 году. Один из процессов был назначен на ту же дату, когда пройдут важные праймериз в штате Айова, подчеркнул политик. При этом прокурор по делу о штурме Капитолия сообщил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса.

Ранее Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира.