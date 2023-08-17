Пентагон оценил заявление Лукашенко о применении российского ядерного оружия

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрация США в настоящее время не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за каких-либо действий Российской Федерации и Белоруссии, касающихся ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности относительно разведывательных данных. Райдер добавил, что в Пентагоне видели сообщения средств массовой информации из России о том, что «они намерены это сделать».

Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты подтвердить размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, а также прокомментировать слова белорусского президента Александра Лукашенко о готовности применить «весь арсенал» в случае агрессии против республики.

Райдер отметил, что американская сторона не видит ничего такого, что заставило бы Вашингтон изменить расстановку собственных стратегических сил.

До этого Лукашенко заявил, что Минск может применить поставленное ему Россией тактическое ядерное оружие в случае агрессии в свой адрес.