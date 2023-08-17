Лукашенко обменялся подарками с главой Минобороны Китая

В Минске в четверг, 17 августа, прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с с главой министерства обороны Китая Ли Шанфу. По окончании встречи стороны обменялись подарками, пишет «Российская газета» со ссылкой на региональные СМИ.

Глава Белоруссии вручил министру наградной кортик. Кроме того, Лукашенко обратился к Ли Шанфу с просьбой передать председателю КНР Си Цзиньпину золотую фигуру зубра на постаменте.

«Моя просьба, передайте Си Цзиньпину этот наш символ, символ Беларуси», - попросил глава республики.

По данным газеты, на подарке выгравирован фрагмент из «Песни о зубре» белорусского поэта-панегириста Николая Гусовского (1470-1533): «хищным животным не ровня, свирепостью ж превосходя их, зубр для людей безопасен. Не тронешь его - не затронет, но неусыпно следит, как дозорный, за каждым движеньем; зверя смелее не сыщешь в лесном нашем крае».

В качестве ответного подарка Ли Шанфу вручил Лукашенко чайный сервиз из тонкого китайского фарфора и назвал его «скромным сувениром». Белорусский лидер принял сервиз и признался, что отнесет его на фарфоровую фабрику в качестве образца.

Ранее президент Белоруссии в ходе встречи с гендиректором госкорпорации Юрием Борисовым вручил ему свежий хлеб и сало.