Эксперт оценил шансы мятежников в Нигере остаться у власти

Военные власти Нигера имеют серьезные шансы устоять в случае интервенции в страну, рассказал эксперт Ламин Сулейман. Об этом пишет РИА «Новости».

«Думаю, что у нигерских вооруженных сил есть серьезные шансы справиться с ситуацией», - пояснил эксперт.

Сулейман уточнил, что ВС республики не превосходят по размеру силы, которые ЭКОВАС может направить в страну, чтобы восстановить конституционный порядок.

Вместе с тем, отметил аналитик, лидеры мятежа рассчитывают на поддержку ряда враждебно настроенных по отношению к позиции ЭКОВАС и Франции стран, которые выработали общую позицию по предотвращению любой вооруженной угрозы против них.

По его словам, Нигер, благодаря новым соглашениям об обороне, может также рассчитывать на поддержку нескольких крупных держав.