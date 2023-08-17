Эксперт оценил шансы мятежников в Нигере остаться у власти

Эксперт: военные власти Нигера имеют шансы устоять в случае интервенции
Военные власти Нигера имеют серьезные шансы устоять в случае интервенции в страну, рассказал эксперт Ламин Сулейман. Об этом пишет РИА «Новости».
«Думаю, что у нигерских вооруженных сил есть серьезные шансы справиться с ситуацией», - пояснил эксперт.
Сулейман уточнил, что ВС республики не превосходят по размеру силы, которые ЭКОВАС может направить в страну, чтобы восстановить конституционный порядок.
Вместе с тем, отметил аналитик, лидеры мятежа рассчитывают на поддержку ряда враждебно настроенных по отношению к позиции ЭКОВАС и Франции стран, которые выработали общую позицию по предотвращению любой вооруженной угрозы против них.
По его словам, Нигер, благодаря новым соглашениям об обороне, может также рассчитывать на поддержку нескольких крупных держав.
Напомним, что политическая ситуация в Африке остается напряженной. Перевороты произошли в Судане, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигере. По мнению региональных экспертов, смена власти возможна и в ряде других стран.