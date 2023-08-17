Столтенберг заявил, что только Украина решает когда начинать переговоры
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только власти Украины могут решать, когда и на каких условиях начинать переговоры с Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«От украинцев и только от украинцев зависит определение того, когда будут соблюдены условия для переговоров, и им решать за столом переговоров, в случае, если таковые состоятся, какой выбор является приемлемым», – заявил он.
Столтенберг также подчеркнул, что главным приоритетом НАТО по прежнему остаётся поддержка Украины.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО собирается поддерживать Украину «пока она не победит».
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