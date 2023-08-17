Госдеп: США продолжат требовать освобождения Уилана и Гершковича

Он напомнил, что США сделали России «серьезное предложение» по Уилану. Также, по словам Пателя, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил с ним 16 августа.

В ходе диалога Блинкен заверил Уилана в приверженности «его возвращению домой и что Вашингтон делает все возможное для этого».