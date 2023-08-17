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Госдеп: США продолжат требовать освобождения Уилана и Гершковича

Вашингтон продолжит требовать освобождения граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом сообщил представитель Госдепа Ведант Патель, передает «Интерфакс».

Госдеп: США продолжат требовать освобождения Уилана и Гершковича
© globallookpress.com

Он напомнил, что США сделали России «серьезное предложение» по Уилану. Также, по словам Пателя, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил с ним 16 августа.

В ходе диалога Блинкен заверил Уилана в приверженности «его возвращению домой и что Вашингтон делает все возможное для этого».

Напомним, что обоих задержанных американцев в РФ обвиняют в шпионаже в интересах США.

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