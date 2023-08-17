Госдеп: США продолжат требовать освобождения Уилана и Гершковича
Вашингтон продолжит требовать освобождения граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом сообщил представитель Госдепа Ведант Патель, передает «Интерфакс».
Он напомнил, что США сделали России «серьезное предложение» по Уилану. Также, по словам Пателя, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил с ним 16 августа.
В ходе диалога Блинкен заверил Уилана в приверженности «его возвращению домой и что Вашингтон делает все возможное для этого».
Напомним, что обоих задержанных американцев в РФ обвиняют в шпионаже в интересах США.
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