Экс-представитель Нигера: у ЭКОВАС нет возможности вторгнуться в Нигер

Бывший представитель Нигера в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) Амадо Даода заявил, что сообщество не имеет возможности для военного вторжения в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это невозможно, потому что организация ЭКОВАС не может рассчитывать ни на одну страну, которая имеет общую границу с Нигером», – заявил он.

Даода добавил, что для успешной интервенции в Нигер необходима общая граница с этой страной, которой у стран-представителей ЭКОВАС нет. Он также уточнил, что страны-соседи Нигера не поддерживают военное вторжение, поэтому ЭКОВАС не может рассчитывать на их помощь.

Кроме того, Даода считает, что ряд стран в ЭКОВАС, напротив, согласны поддержать военных мятежников в Нигере. При этом сами мятежники достаточно организованы, чтобы оказать военное сопротивление.