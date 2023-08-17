Анкара предупредила РФ о росте напряженности из-за досмотра судна

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в нем.

Напомним, что 13 августа ВС РФ остановили с целью досмотра в Черном море турецкий сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил. Отмечалось, что судно не реагировало на требование остановиться, сделать это удалось только открыв предупредительный огонь. После этого на сухогруз с вертолета высадились ВС РФ, они осмотрели судно и разрешили продолжить путь.