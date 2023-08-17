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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вступать в украинский конфликт, пока границы страны не будут нарушены. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Дианы Панченко.

Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в украинский конфликт
© РИА Новости

Лукашенко также добавил, что Белоруссия всегда будет помогать России.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», – заявил он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Россия является важным союзником Белоруссии. «Вам 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Беларусь», – добавил он.

Ранее Лукашенко призвал к переговорам по Украине без предварительных условий.

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