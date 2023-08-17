Лукашенко: конфликта на Украине можно было избежать в любой момент
Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент и сейчас тоже. Такое заявление в интервью украинской журналистке Диане Панченко сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Нужно и можно было избежать военного конфликта. В любой момент. И сейчас его можно остановить, и тогда его можно было избежать», — сказал он.
По словам Лукашенко, ситуация могла пойти по мирному пути еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, если бы он тогда согласился провести выборы в Донецкой и Луганской народных республиках с целью законодательного закрепления их особого статуса отдельных районов согласно Минским соглашениям.
Глава Белоруссии отметил, что украинский экс-лидер отказался это сделать, поскольку боялся, что там «выберут не тех».