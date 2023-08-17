В США признали провал контрнаступления ВСУ

«Украинское весеннее наступление не увенчалось тем успехом, на который мы надеялись. Да, они добиваются небольших продвижений, но на настоящий момент не добились ничего стратегически значимого. По моему мнению, одна из причин — задержки и отсутствие стратегии при поставках вооружений, боеприпасов и разведданных», — отметил Болтон.