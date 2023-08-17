Лукашенко сообщил о перемещении российских войск из Белоруссии на Украину после начала СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные подразделения ВС РФ пересекали границу Белоруссии с Украиной после начала СВО. Заявление было сделано им в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, которое было размещено в ее YouTube-канале.
«Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил Лукашенко.
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