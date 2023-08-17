Лукашенко сообщил о перемещении российских войск из Белоруссии на Украину после начала СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные подразделения ВС РФ пересекали границу Белоруссии с Украиной после начала СВО. Заявление было сделано им в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко , которое было размещено в ее YouTube-канале.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.