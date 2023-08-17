Маск объяснил, почему Цукерберг отказался от поединка в Италии

Владелец социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. Об этом стало известно в четверг, 17 августа.

В ответ на запись министра культуры страны Дженнаро Санджулиано Маск заявил, что его оппонент отказался от проведения поединка на территории Италии.

— Мы хотели продвигать историю Древнего Рима при поддержке экспертов и одновременно собрать деньги для американских ветеранов и детских больниц в Италии. Цукерберг отклонил предложение, потому что такой подход его не интересует. Он хочет драться, только если организует бой UFC. Я всегда готов драться в любом случае, — написал Маск в соцсети Х.

14 августа мэр города Кармине Ло Сапио выступил с предложением о проведении поединка в древнеримском амфитеатре в Помпеях. 30 июня Маск заявил, что его бой без правил с Цукербергом может состояться в Колизее.

Руководитель корпорации Meta* заявил 6 августа, что готов к поединку с владельцем социальной сети X, но позже Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска провести поединок в октагоне.

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