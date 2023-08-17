На Украине отреагировали на слова Саркози о Крыме

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал экс-президента Франции Николя Саркози за слова о Крыме и новых регионах России, назвав их «преступной логикой». Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Саркози назвал Крым исторически российской территорией, а разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзией. При этом он призвал провести референдумы в новых регионах РФ под наблюдением международного сообщества с целью утверждения «настоящего положения вещей».

«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны…» — отреагировал на это Подоляк.