США не смогли урегулировать ситуацию ни в Нигере, ни на Украине. О провалах во внешней политике Соединенных Штатов рассказал американский журналист Сеймур Херш на своем сайте.

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По словам сотрудника разведки, с которым общался журналист, в Саудовской Аравии США планировали провести суд над руководством России, а президент Владимир Путин должен был капитулировать перед Западом после успеха в украинском контрнаступлении. Однако украинская армия так и не достигла его.

После этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправилась в Нигер, где мятежники захватили власть. Но в итоге ее визит остался безрезультатным.

«Виктория отправилась защищать нигерийских владельцев урана от русских варваров, но вместо этого получила приветствие большим средним пальцем», — цитирует Херш своего собеседника.

Также и госсекретарь Энтони Блинкен хотел стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Но он оказался не готов к этой роли.