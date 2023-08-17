В Турции назвали причины пропуска судов с Украины через Босфор

Пропуск гражданских судов с Украины через проливы Босфор и Дарданеллы гарантирован в соответствии с Конвенцией Монтре, пояснил профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Улан. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что с большой вероятностью турецкое правительство не поддерживает решение направлять украинские коммерческие суда таким образом.

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С технической точки зрения турки должны будут пропустить любое судно, которому удалось достичь входа в Босфор, в соответствии с Конвенцией Монтре. Но я убежден, что турецкое правительство дало понять украинцам, американцам и другим, что любое такое альтернативное решение не будет поддержано Турцией, поскольку оно сопряжено с рядом опасностей, — пояснил аналитик.

По словам Улана, заявление Министерства национальной обороны Турции о готовности пропускать украинские корабли продиктовано необходимостью соблюдать положения документа. Он подчеркнул, что Киев пытается наладить работу «гуманитарного коридора» для сухогрузов с зерном после отказа России от участия в зерновой сделке.