$93.75-2.96102.18-3.48

Молдавия начнёт строительство временных причалов для перевозки грузов с Украины

Парламент Молдавии одобрил поправки в законы, предполагающие разрешение на строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины.

Молдавия начнёт строительство причалов для перевозки грузов с Украины
© RT на русском

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление молдавского парламента.

«Так, на реках Днестр и Прут можно будет использовать 30-метровую полосу земли для судоходства и строительства временных причалов», — говорится в релизе.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США ведут переговоры с Турцией и Украиной о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

1