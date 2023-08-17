Молдавия начнёт строительство причалов для перевозки грузов с Украины

Молдавия начнёт строительство временных причалов для перевозки грузов с Украины
Парламент Молдавии одобрил поправки в законы, предполагающие разрешение на строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление молдавского парламента.
«Так, на реках Днестр и Прут можно будет использовать 30-метровую полосу земли для судоходства и строительства временных причалов», — говорится в релизе.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США ведут переговоры с Турцией и Украиной о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.