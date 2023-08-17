В Турции объяснили необходимость пропуска судов с Украины через Босфор

Турция обязана пропустить любое гражданское судно, в том числе следующее из Украины, через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, в соответствии с конвенцией Монтре. Об этому «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Специалист объяснил, что заявление министерства национальной обороны Турции о том, что оно готово пропустить любое следующее из Украины судно через Босфор, продиктовано как раз необходимостью соблюдать положения данного документа. По его словам, сейчас Киев пытается наладить работу альтернативного «гуманитарного коридора» для сухогрузов с украинским зерном после приостановки Россией своего участия в черноморской зерновой инициативе, также известной как зерновая сделка. Вместо прежнего маршрута коммерческие суда, как ожидается, будут следовать через территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем в Босфор.

«С технической точки зрения, турки должны будут пропустить любое судно, которому удалось достичь входа в Босфор в соответствии с конвенцией Монтре. Но я убежден, что турецкое правительство дало понять украинцам, американцам и другим, что любое такое альтернативное решение не будет поддержано Турцией, поскольку оно сопряжено с рядом опасностей», — подчеркнул Унал.