Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде

У берегов Турции замечен первый сухогруз, вышедший из порта Одессы после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает телеканал France 24.

Отмечается, что судно под гонконгским флагом Joseph Schulte идет по направлению к Стамбулу по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.

Ранее в Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с украинским зерном при проходе проливов Босфор и Дарданеллы.