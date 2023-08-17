Правительство Латвии официально подало в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента республики Эдгарса Ринкевичса об отставке правительства. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

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В понедельник тот же портал, как писала «Парламентская газета», сообщил, что Кариньш объявил о своем уходе в отставку, анонсировав подачу заявления «о своей отставке и отставке текущего кабинета [министров]» президенту страны в четверг, 17 августа.

По данным СМИ, в ходе пресс-конференции Ринкевичс подтвердил получение заявления об отставке правительства и поблагодарил Кариньша за работу. Глава государства также заметил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в парламенте республики политическими силами для формирования новой коалиции.

По словам Кариньша, латвийское общество «ожидает решения ряда вопросов, таких как высокие тарифы на электроэнергию, процентные ставки по банковским кредитам и рост цен на продовольствие». Как уточняет ТАСС, ранее входящая в правящую коалицию партия «Новое единство» определила нового кандидата на должность главы кабмина. Им стал действующий министр благосостояния Эвика Силиня.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», в министерстве юстиции Эстонии подготовили законопроект, которым предлагается ограничить право голоса на местных выборах жителям страны с российским гражданством. Об этом 16 августа порталу государственного телерадиовещания ERR заявил глава ведомства Калле Лаанет.