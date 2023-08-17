Турция не прекращает диалог с РФ для возобновления зерновой сделки

"Для Турции продолжение дипломатических усилий по этому вопросу имеет очень большое значение. В том числе и потому, что она вместе с ООН была одним из архитекторов сделки. По этой причине она прилагает существенные усилия для возобновления договоренностей и продолжает диалог с Россией", - сказал собеседник агентства.