Кадыров призвал лидеров исламских государств открыто осудить сожжения Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам исламских государств мира и к мусульманам, живущим в других странах, и призвал их защищать религию и противодействовать преступным посягательствам на нее. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале на фоне участившихся случаев сожжения Корана.

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"Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии? Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?" – написал Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, у него вызывает вопросы и поведение верующих в тех странах, где происходят сожжения священных для мусульман книг. Религиозные люди продолжают жить в этих странах, получать пособия будучи униженными и оскорбленными.

"Эти акции – боль для мусульманина, ничего больнее для нас не может быть, даже словами не передать. Мы недовольны политикой Запада и Европы, руководств этих государств, которые не только не запрещают, а разрешают подобные акции и законом охраняют этих сатанистов", - отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Россия последовательно защищает права и чувства верующих на своей территории.