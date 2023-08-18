В Стокгольме женщина бросилась тушить Коран на акции у посольства Ирана

Неизвестная женщина попыталась потушить Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

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По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли женщину под стражу. Она бросилась с огнетушителем к демонстрантам и попыталась потушить горящую книгу.

Как передает Aftonbladet, шведская полиция отказалась комментировать инцидент.

17 августа издание сообщало, что правоохранители разрешили провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением Корана у иранского посольства.

28 июня текущего года в Швеции прошла акция с сожжением Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с РИА Новости, комментируя данные акции, призвал ввести наказание по УК РФ за порчу Библии и Корана.