ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала урегулирования ситуации. Об этом заявил комиссар сообщества по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, его слова приводит Reuters.
«Если дело дойдет до драки, мы отправимся в Нигер со своими контингентами, техникой и собственными ресурсами, чтобы обеспечить восстановление конституционного порядка. Если другие демократические партнеры захотят поддержать нас, мы будем рады», — заявил представитель ЭКОВАС.
По его словам, военные и гражданские силы Западной Африки готовы откликнуться на зов долга. В качестве примера готовности он привел предыдущие развертывания сил ЭКОВАС в Гамбии и Либерии.
Ранее в Нигере началась подготовка к военной интервенции. Один из инициаторов Амсар Бако заявил, что к интервенции надо быть готовым, когда бы она ни случилась.