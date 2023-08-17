Страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС

В пресс-службе правительства Эстонии подчеркнули, что премьер-министры стран Балтии считают, что вступление в Североатлантический альянс даст Украине гарантии безопасности.

«Мы непоколебимо поддерживаем усилия Украины по скорейшему вступлению в альянс. Украина доказала свою готовность продвигать наши общие принципы демократии, свободы личности и верховенства закона и способствовать обеспечению безопасности Североатлантического региона», — подчеркнули в пресс-службе.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло заявил, что Альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.