В Минске стартовал Международный антифашистский конгресс
Более 30 стран принимают участие в работе II Международного антифашистского конгресса, который проходит в белорусской столице, сообщили в военном ведомстве РБ. Он организован по инициативе министерства обороны, чтобы предупредить мир о реальной угрозе неофашизма.
Главы военных делегаций, представители дипломатического корпуса, общественные деятели и журналисты, информируют новостные порталы, в четверг посетят памятные для всех белорусов места.
А в пятницу, 18 августа, в Центральном доме офицеров состоится пленарное и секционное заседание конгресса. Во время проведения мероприятия на его площадке будут функционировать и тематические выставочные экспозиции.