В Минске стартовал Международный антифашистский конгресс

Более 30 стран принимают участие в работе II Международного антифашистского конгресса, который проходит в белорусской столице, сообщили в военном ведомстве РБ. Он организован по инициативе министерства обороны, чтобы предупредить мир о реальной угрозе неофашизма.

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Главы военных делегаций, представители дипломатического корпуса, общественные деятели и журналисты, информируют новостные порталы, в четверг посетят памятные для всех белорусов места.