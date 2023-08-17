Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до 4 из 5 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу государственной безопасности страны (СЭПО).

Уровень угрозы терактов в стране изменился от «повышенной» до «высокой», подчеркнули в ведомстве.

«Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта», — отметили в службе госбезопасности.

Глава СЭПО Шарлотта фон Эссен отметила, что Швеция превратилась в приоритетную цель для исламистов. Само повышение уровня угрозы должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.

По информации телеканала SVT, уровень террористической угрозы в Швеции повысился впервые с 2016 года. Такое решение основано на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT) — в нем представлена полиция безопасности, оборонное радиоуправление, а также служба военной разведки и безопасности. Такая мера обозначает, что власти наблюдают наличие в стране «конкретной террористической угрозы».