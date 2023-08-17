Парламент Швеции одобрил военную помощь Киеву на 314 млн долларов
Парламент Швеции одобрил передачу Киеву пакета военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов), сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу риксдага.
Речь идет о передаче запасных частей к военной технике, боеприпасов, оборудования для разминирования и транспорта. В частности, как указывает агентство, Швеция направит Украине запчасти для БМП CV 90, танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.
Принято решение продать США ракеты Rb99 средней дальности класса «воздух — воздух» для последующей передаче Украины. США взамен предложат Швеции более совершенную версию ракет.
Напомним, 15 августа госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации страны на дополнительную помощь Украине в размере 24,1 миллиарда долларов. По словам Блинкена, США вместе с десятками других стран будут продолжать поддерживать Киев.