В Еврокомиссии ответили на вопрос о возможном уходе зама фон дер Ляйен

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе заявил, что не может прокомментировать предстоящий уход с должности первого зама главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского политика Франса Тиммерманса, передает РИА Новости.

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«Первый заместитель Тиммерманс пока не подавал в отставку и не просил электорального отпуска», — сообщил Макфи.

Уточняется, что Партия труда и «Зеленые левые» в Нидерландах выдвинули Тиммерманса на пост своего лидера в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые назначены на ноябрь. В настоящее время европейский чиновник находится в отпуске.

В Еврокомиссии Тиммерманс отвечает за реализацию зеленой политики Евросоюза.

До этого Тиммерманс заявил, что Украина не может стать членом ЕС пока идут боевые действия.