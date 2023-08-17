Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю

Транспортный борт с гуманитарным грузом весом более семидесяти тонн вылетел в четверг из национального аэропорта Минск, взяв курс на Дальний Восток, информирует 17 августа БЕЛТА.

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Белорусское спасательное ведомство (МЧС), уточняет агентство, по поручению главы государства совместно с заинтересованными структурами республики в кратчайшие сроки организовало гуманитарную помощь Приморскому краю для борьбы с последствиями наводнения. Как известно, с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера.

В состав груза, сообщает агентство, вошла адресная помощь от белорусского государства, согласованная с руководством российского региона. В частности, это небензиновые насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания и лекарства, а также необходимые одежда и обувь для детей и взрослых.