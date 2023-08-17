Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Аргентина может заморозить отношения с Китаем и социалистами после выборов

Видео дня

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей в случае победы на выборах заморозит отношения с Китаем и выведет вторую по величине экономику Южной Америки из торгового блока Mercosur (Южноамериканский общий рынков) с Бразилией. Bloomberg отмечает, что внешнеполитические предложения Милея так же радикальны, как и его экономическая политика.

В интервью после неожиданной победы на праймериз Милей, считавшийся кандидатом-аутсайдером, рассказал, как он будет вести дела Аргентины, если победит. Он заявил, что Mercosur - это таможенный союз «низкого качества, который создает торговые перекосы и вредит его участникам». Также политик сообщил, что не будет поддерживать отношения со странами, где у власти находятся социалисты, и раскритиковал политику Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. При этом разрыв отношений с Китаем может нанести ущерб экономике Аргентины, подчеркивает Bloomberg.

Германия отказалась от роста военных расходов по плану НАТО

Власти Германии передумали брать на себя юридические обязательства по выполнению целевого показателя НАТО по военным расходам в два процента от ВВП в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам источника, соответствующий пункт из проекта бюджета, принятого кабинетом Олафа Шольца, «был удален в короткие сроки». Это означает, что Германия сможет придерживаться своего старого плана - достичь цели военных расходов за пятилетний период. Reuters отмечает, что обещание Шольца, данное в речи от 27 февраля 2022 года, было гораздо более жестким. Тогда он заявил, что Германия «отныне будет ежегодно инвестировать в оборону более двух процентов ВВП».

«Россия разбогатела, а Запад потерял триллионы»

Россияне сумели разбогатеть в 2022 году, в разгар украинского кризиса, а США и Европа потеряли триллионы долларов, пишет Business Insider. Ежегодный отчет Global Wealth Report швейцарского банка UBS свидетельствует, что богатство России увеличилось на 600 миллиардов долларов, а количество российских миллионеров в 2022 году выросло примерно на 56 тысяч - до 408 тысяч.

При этом количество россиян со сверхвысоким уровнем дохода (более 50 миллионов долларов) подскочило почти на 4500 человек. Рост цен на нефть может быть одним из факторов роста благосостояния России, отмечает Business Insider. США в тот же год потеряли больше богатства, чем любая другая страна, - 5,9 триллиона долларов, а Северная Америка и Европа вместе взятые стали беднее на 10,9 триллиона. По данным UBS, к концу 2022 года американских миллионеров стало на один миллион меньше, хотя на США по-прежнему приходилось более 50 процентов сверхбогатых людей в мире.

Как Трамп завоевал сердца и нажил себе врагов

Когда Дональд Трамп раскритиковал войну в Ираке, он не только завоевал сердца и умы республиканских избирателей, но также шокировал и напугал сторонников военно-промышленного комплекса. Позже он одновременно выиграл выборы и нажил могущественных врагов, которые с самого начала стремились подорвать его президентство, пишет Джон Фигери в своей статье для The Hill.

Внешняя политика Трампа состояла из четырех основных элементов. Во-первых, построить стену на границе с Мексикой. Во-вторых, противостоять Китаю и поддержать промышленную Америку. В-третьих, отменить сделку администрации Обамы с Ираном и объединить Саудовскую Аравию и Израиль в одну команду. И, наконец, остановить холодную войну с Россией и пересмотреть отношения с НАТО.

Последний пункт принес Трампу проблемы с разведывательным сообществом и внешнеполитическим истеблишментом. Как отметил Фигери, многие восприняли обращение Трампа к бывшему сотруднику КГБ не как последовательный маневр, а скорее как свидетельство, что он был скомпрометирован и выполнял указания Владимира Путина. Когда Трамп начал ковыряться в украинском вопросе, спрашивая, почему Хантер Байден заработал так много денег на украинской энергетической компании, а Джо Байден так сильно помог своему сыну, это принесло ему голосование по импичменту. Очевидно, некоторые вопросы слишком деликатны, чтобы над ними мог подумать даже американский президент, отметил Фигери.

Военный фактор и потребление: российская экономика растет на 4,9 процента

Реальные темпы роста ВВП России в апреле-июне составили 4,9 процента к такому же периоду 2022 года. Показатель вышел на положительный уровень впервые за пять кварталов. По версии японского издания Nihon Keizai, это связано с «военным фактором» - активизацией промышленного производства, а также с активным личным потреблением в стране (розничные продажи выросли на девять процентов).