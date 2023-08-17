Politico: Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине

Ожидания от контрнаступления Украины в войне с Россией оказались слишком завышенными. Теперь возникает впечатление, что Запад втянулся в истощающую войну, которая может исчерпать терпение союзников. Об этом сообщает Politico.

Одной из причин такого ошибочного оптимизма Украины является непонимание того, что российская армия быстро учится на своих ошибках и оперативно корректирует свою тактику на поле боя. Она быстро адаптируется и повышает скорость и эффективность своих ударов по украинским позициям, используя обновлённые подходы в применении бронетехники и пехоты.

Согласно изданию, Запад подставил украинцев под удар с самого начала, обучая их вести боевые действия в стиле НАТО, но не предоставив необходимое вооружение для этого.

Кроме того, западные союзники разочарованы отсрочкой контрнаступления украинским президентом Владимиром Зеленским.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.