Стамбул оказался не готов к разрушительному землетрясению

Несмотря на угрозу в Стамбуле сильного землетрясения магнитудой 7,0 и более, вероятность которого составляет более 60 процентов, город к нему не готов. Об этом ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр заявил местному телеканалу TV100.

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По словам специалиста, в скором времени Стамбул может пострадать от разрушительного землетрясения, сравнимого с тем, которое произошло в Турции в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года и лишило жизни более 17 тысяч человек.

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«30-летний период, в течение которого в районе Стамбула прогнозируется новое землетрясение магнитудой 7,0 и более, подходит к концу. Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64 процентов, и Стамбул к такому землетрясению не готов», — убежден Герюр.

Специалист обвинил власти в разглагольствовании вместо реальных действий, направленных на подготовку города к бедствию, а также в том, что больше всего внимания в этом вопросе было уделено «роскошным местам». Он назвал землетрясение величайшей экономической катастрофой и угрозой не только для экономической, но и политической независимости страны. Герюр отметил, что в случае сильного стихийного бедствия город, считающийся экономическим центром Турции, может погрузиться в хаос и окажется «неспособен себя прокормить».

Для того чтобы минимизировать последствия землетрясения, эксперт призвал строить жилые районы в соответствии со всеми требованиями по сейсмоустойчивости и устранить недостатки в системе дорог, водоснабжения, а также канализационных системах. В случае землетрясения он порекомендовал не строить в городе новых домов и вместо них возвести временные сборные постройки.