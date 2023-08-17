$96.70-0.72105.66-0.91

В НАТО оценили изменения в ядерных силах России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил перемены в ядерном потенциале России, передает Reuters.

В НАТО оценили изменения в ядерных силах России
© Lenta.ru

«Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах [России], которые побудили бы нас изменить наши силы и способ их размещения. Пока мы не видели ничего, что требовало бы ответа с нашей стороны», — сказал он.

Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

Ранее в МИД России рассказали об объемах сотрудничества с США в сфере контроля над вооружениями. Страны эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями, но полноценного систематического диалога, прерванного по инициативе США, в этой сфере нет, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости