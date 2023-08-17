В ООН выразили обеспокоенность ограничением прав русскоязычных в Эстонии

ООН: прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву
Ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений», — приводит текст заявления РИА Новости.
В ведомстве выразили опасение, что новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства.
Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.