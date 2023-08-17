В Швеции могут повысить уровень террористической угрозы из-за акций с сожжением Корана

Уровень террористической угрозы в Швеции могут повысить с третьего до четвертого из пяти. Об этом сообщило издание Dagens nyheter.

О соответствующем решении, предположительно, могут объявить на пресс-конференции, запланированной в четверг, 17 августа.

Уровень угрозы может повыситься из-за акций с сожжением Корана. Подобное происходит на территории страны впервые с 2016 года.

Оценку необходимости этой меры предстоит дать Национальному центру оценки террористической угрозы (NCT).

Летом нынешнего года в Швеции устраивали ряд демонстраций с сожжением Корана. Проведенные акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран.