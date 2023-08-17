Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна будет нуждаться в западном оружии до победы. Об этом он сообщил агентству France Presse.
По его словам, Украина дала гарантии, что не будет применять западное оружие на российской территории.
«Правда в том, что пока мы не победим, нам нужно больше (оружия), мы должны двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно победить. Другого пути нет», — сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.
До этого вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявлял, что упорное требование Украиной капитуляции России — это подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам.