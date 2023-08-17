Зеленский провел новое совещание с министрами по вопросу снабжения ВСУ техникой

Зеленский обсудил с министрами снабжение ВСУ техникой и ситуацию в Купянске
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное совещание с министрами, на котором обсуждался вопрос снабжения Вооруженных сил страны боеприпасами и техникой, темпы собственного производства, а также была затронута ситуация на Купянском направлении.
«МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
Также он заслушал доклады украинской разведки по тактическим и стратегическим планам Вооруженных сил России, состоянию российского военно-промышленного комплекса, а также по подготовке энергосистемы Украины и систем противовоздушной обороны к зиме.
Кроме того, министры рассказали Зеленскому, как ликвидируются последствия обстрелов гражданских объектов и эвакуируется население из Купянского района, о помощи пострадавшим и строительстве нового жилья в Херсонской и Киевской областях.
«Функционирование «зернового коридора». Первый ушел. Готовим следующие шаги», — назвал Зеленский еще одну тему встречу.
С начала месяца Министерство обороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».