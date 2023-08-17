Зеленский провел новое совещание с министрами по вопросу снабжения ВСУ техникой

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное совещание с министрами, на котором обсуждался вопрос снабжения Вооруженных сил страны боеприпасами и техникой, темпы собственного производства, а также была затронута ситуация на Купянском направлении.

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«МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Также он заслушал доклады украинской разведки по тактическим и стратегическим планам Вооруженных сил России, состоянию российского военно-промышленного комплекса, а также по подготовке энергосистемы Украины и систем противовоздушной обороны к зиме.

Кроме того, министры рассказали Зеленскому, как ликвидируются последствия обстрелов гражданских объектов и эвакуируется население из Купянского района, о помощи пострадавшим и строительстве нового жилья в Херсонской и Киевской областях.

«Функционирование «зернового коридора». Первый ушел. Готовим следующие шаги», — назвал Зеленский еще одну тему встречу.