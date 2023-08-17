В США допустили асимметричный обмен Гершковича

«Возможно, заявили американские чиновники, что Москва рассмотрит асимметричную сделку, например, несколько хакеров и других мелких преступников в обмен на Гершковича и Уилана. США были бы открыты к рассмотрению такой сделки, если бы она была на столе», — сказано в материале издания.