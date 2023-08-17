Бывшего президента Дональда Трампа открыто ненавидят вооруженно-промышленный комплекс (ВПК) и отдельные силовые структуры США из-за его обещаний прекратить конфликт на Украине. Об этом пишет аналитик и юрист Джон Фигери в статье для The Hill.

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Трамп казался изоляционистом, что наводило ужас на вашингтонский истеблишмент. Он задавал непростые вопросы, например, почему американские союзники по НАТО не платят свою справедливую долю на содержание альянса. Когда он "начал копаться" в отношении Белого дома к Украине, спрашивая, почему Хантер Байден заработал столько денег на украинской энергетической компании, и почему Джо Байден, казалось бы, сделал так много, чтобы помочь своему сыну с его новым клиентом, это принесло ему голосование по импичменту в конгрессе.

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Очевидно, некоторые вопросы были слишком деликатными, чтобы над ними мог подумать даже американский президент, пишет автор. Американский истеблишмент не уважал внешнеполитические инстинкты Трампа, главным образом потому что он плохо разбирался в деталях и имел большие пробелы в своих знаниях по истории геополитики, а разведывательное сообщество ненавидело Трампа и стремилось подорвать его авторитет с самого начала его президентства, говорится в публикации.

Истеблишмент, который так усердно работал над тем, чтобы сделать Трампа неэффективным на посту президента, в 2020 году в значительной степени связался с Байденом, потому что тот, будучи бывшим председателем сенатского комитета по международным отношениям, теоретически имел практические знания о новом мировом порядке. Байден также "был на правильной стороне в российско-украинском конфликте, который особенно служил интересам украинско-американских представителей внешнеполитического истеблишмента", говорится в статье.

Однако теперь Трамп снова баллотируется и обещает положить конец вооруженному конфликту на Украине. Внешнеполитический истеблишмент и разведывательное сообщество по-прежнему напуганы и по-прежнему ненавидят бывшего президента, но неясно, разделяет ли это пренебрежение основная масса избирателей. Похоже, им нужно правительство США, которое больше тратит на заботу об американских гражданах и меньше на заботу об остальном мире, заключил автор.