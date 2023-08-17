В Британском музее пропало золото XV века до нашей эры

В Британском музее обнаружили пропажу золота, ювелирных изделий и полудрагоценных камней, большинство из которых датируются XV веком до нашей эры. Как сообщает Daily Mail, ответственного за них сотрудника уже уволили — на него планируют подать в суд.

© Unsplash

В распространенном заявлении культурного учреждения отмечалось, что коллекция предметов «была утеряна, украдена или повреждена». Руководство музея обещает найти пропавшие экспонаты, однако признает, что это будет «кропотливой работой». Сейчас там проводят независимую проверку системы безопасности.

Предположительно, ценности воровали в течение длительного периода времени, пока коллекция не выставлялась на экспозицию. В последнее время она хранилась в кладовой и использовалась преимущественно для исследовательских целей.