Лукашенко заявил, что в мире уважают только силу

«К сожалению, не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии. <...> Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей», — заявил Лукашенко.