Лукашенко: Военное сотрудничество Минска и Пекина не направлено против третьих стран

Двустороннее сотрудничество Беларуси и Поднебесной в военной сфере, а оно очень значимое, не направлено против третьих стран. Именно на этом акцентировал внимание Александр Лукашенко на встрече 17 августа с членом Центрального военного совета, Государственного совета, министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу, передает БЕЛТА.

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Констатировав, что видение мироустройства КНР и Беларуси полностью совпадает, президент подчеркнул, что обеим сторонам "нужно обезопасить свои государства и свои народы".

К сожалению, заявил Лукашенко, "не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии".

В этой связи он выразил благодарность своему визави за поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. "Мы в этом плане, прежде всего, опираемся на наших друзей. И прежде всего Российскую Федерацию и Китай", - уточнил белорусский лидер.