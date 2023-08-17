Ситуация в Черном море с досмотром кораблей может привести к прямому конфликту России и НАТО. Подобное развитие событий рискует спровоцировать партнеров Украины вмешаться, пишет Politico со ссылкой на экс-адмирала США Джеймса Ставридиса.

«Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и Российской Федерацией», — заявил Ставридис.

Он предположил, что в НАТО могли бы организовать гуманитарный коридор для судоходства. Североатлантический альянс мог бы защищать суда, следующие в Одессу и из нее, при помощи истребителей и военных кораблей, отметил экс-адмирал.

Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В министерстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачивания морского гуманитарного коридора.