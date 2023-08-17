США и Бразилия захотели организовать встречу президентов в сентябре

CША и Бразилия обсуждают встречу президентов Джо Байдена и Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg .

Отмечается, что лидеры стран провели телефонные переговоры о своих общих целях в отношении климата и других вопросов, даже несмотря на то, что у двух стран были недавние разногласия по конфликту на Украине.