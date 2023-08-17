В Ливии опровергли информацию об аренде порта Хомс

Сообщение о сдаче в аренду ливийского порта Аль-Хомс Министерству обороны Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.

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«Это не соответствует действительности», — отметил он.

17 августа турецкие СМИ сообщили о том, что Минобороны республики якобы взяло в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, чтобы создать там свою военную базу. На средиземноморском побережье планируется разместить комплексы БПЛА и системы ПВО, которые с успехом применяются в ходе операции в Ливии.

По данным портала Sanayi ve Savunma, опубликованным в соцсетях издания, соглашение о долгосрочной аренде Турцией порта Хомс собираются подписать во время визита в Триполи делегации Анкары, которую возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Дату визита издание не указало.