Работу аэропорта Франкфурта-на-Майне парализовало из-за ливня

Ливни во Франкфурте-на-Майне затопили местный аэропорт. Как сообщает издание Frankfurter Neue Presse, из-за разгула стихии пришлось отменить в общей сложности 70 рейсов, еще 23 перенаправили в другие города Германии.

Дождь затопил территорию аэропорта, в том числе и часть взлетно-посадочной полосы. Около 34 самолетов задержались и не могли взлететь, а пассажирам совершавших посадку бортов не удавалось с них сойти. По предварительным подсчетам, от задержки пострадали свыше тысячи пассажиров.

Непогода обрушилась не только на Франкфурт-на-Майне, но и на другие регионы Германии. Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах. В ликвидации последствий участвуют сотни сотрудников экстренных служб, в том числе полицейские и пожарные.