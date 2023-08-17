В Финляндии создадут крупнейшее в ЕС хранилище на случай ядерной угрозы

В Финляндии появится крупнейшее в Евросоюзе хранилище на случай новой пандемии, а также химических, ядерных и радиационных угроз. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

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В начале 2022 года Финляндия получила от ЕС 242 миллиона евро на создание стратегического хранилища средств реагирования и медикаментов. Материалы, которые соберут в стране, будут использоваться в случае химических, биологических, радиационных и ядерных угроз, аварий и чрезвычайных ситуаций, прежде всего в Северной и Восточной Европе.

Для хранилища закупят защитное оборудование, измерительные приборы, детекторы, экспресс-тесты, лекарства и вакцины. В планах закупок также предусмотрены меры на случай пандемии.

Первые объявления о закупках были опубликованы летом 2023 года, по планам часть материалов должна быть на складе уже в начале 2024-го.

Аналогичные хранилища создадут во Франции, Польше и Хорватии. Но проект Финляндии является крупнейшим и охватывает как защитное снаряжение, так и медицинские материалы, тогда как другие страны хранят либо защитное снаряжение, либо медицинские материалы.

Аварийные хранилища - часть механизма спасательных служб ЕС, центром которого является Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям (ERCC) в Брюсселе. ERCC принимает запросы о помощи со всего мира, хотя страны ЕС и государства, близкие к ним, находятся в верхней части списка приоритетов.