ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

Более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа, более 2,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1422538 случаев заражения и 2366 летальных исходов, передает ТАСС.

В организации констатировали, что COVID-19 «остается крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации. ВОЗ призвала страны «поддерживать раннее предупреждение, эпиднадзор и отчетность», а кроме того продолжать отслеживать появляющиеся варианты коронавируса и проводить бустерную вакцинацию в группах с повышенным риском.

Рост заболеваемости на 97% отмечен с 17 июля по 13 августа в Западно-Тихоокеанском регионе. Наибольшее число заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея – 1209194. За ней следуют Австралия (30402) и Сингапур (18806).